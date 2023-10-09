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Гаджиев: Усман Нурмагомедов станет чемпионом UFC в лёгком весе

Гаджиев: Усман Нурмагомедов станет чемпионом UFC в лёгком весе
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о действующем чемпионе Bellator в лёгком весе (до 70 кг) соотечественнике Усмане Нурмагомедове (18-0).

Напомним, в минувшие выходные на Bellator 300 Нурмагомедов победил единогласным судейским решением американского экс-чемпиона Брента Примуса и вышел в финал Гран-при Bellator, сохранив идеальный рекорд.

«По поводу Усмана хочу сказать, что в лёгком весе вырисовывается династия. Это был Хабиб Нурмагомедов, потом это стал… Я бы даже сказал, что когда-то это был Шамиль Завуров, потому что если бы он попал в UFC в свои лучшие годы, то стал бы там чемпионом. Это Хаба, Ислам Махачев, и сейчас это Усман, который, на мой взгляд, через некоторое время перейдёт в UFC, и после эры Ислама начнется эра Усмана. Усман станет чемпионом UFC в лёгком весе», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

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