Кейн Веласкес оценил шансы Миочича в бою с Джоном Джонсом

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), американец Кейн Веласкес высказался о предстоящем титульном поединке между его соотечественниками — Джоном Джонсом и Стипе Миочичем — который состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Джон Джонс – величайший боец в истории, особенно если говорить о полутяжёлом весе. Сейчас это тяжёлый вес. Это настоящий боец, и если говорить о ментальной части, то это сильнейший конкурент, которого вы можете найти.

Однако не стоит сбрасывать со счетов вероятность [нокаутирующего] удара — это то, что привносит интригу в бои. Стипе можно считать величайшим тяжеловесом, и это угроза для Джона Джонса. Стипе – один из тех парней, который всегда ставит результат поединка под вопрос», — сказал Веласкес в интервью YouTube-каналу The Schmo.