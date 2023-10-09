Турнир Ural FC в Перми с участием Батыргазиева перенесён

Лига Ural FC (Ural Fighting Championship) объявила о переносе бойцовского вечера в Перми, который был запланирован на 20 октября. Новая дата турнира – 19 октября.

В главном бою на ринг выйдет чемпион Олимпиады-2020, четырёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев (9-0, КО 6), которому в 10-раундовом поединке в лёгком весе будет противостоять непобеждённый венесуэлец Эндер Луцес (20-0, КО 16).

В соглавном поединке выступит россиянин Кирилл Сидельников. Именно Сидельников был хэдлайнером первого турнира Ural FC, прошедшего в июле 2022 года в той же Перми. Тогда россиянин в поединке по правилам ММА уже на первой минуте победил бразильца Фабио Мальдонадо. Сейчас 35-летний Сидельников дебютирует в профессиональном боксе в четырёхраундовом поединке в тяжёлом весе с 31-летним нидерландским кикбоксёром марокканского происхождения Нидалем Бикири.

В рамках турнира Ural FC 4 также состоятся четыре поединка по правилам профессионального кикбоксинга. В этих боях примут участие представители команды «Ural Kali Fighter» из Соликамска – российские кикбоксёры Валерий Бизяев, Александр Гельвих, Сергей Пономарёв и Артём Швецов.

Всего же на международном турнире Ural FC 4 будет представлено 10 стран — в Перми выступят спортсмены из Ирана, Марокко, Узбекистана, Португалии, Бельгии, Таджикистана, Азербайджана, Венесуэлы, Нидерландов и России.

Ниже представлен андеркард турнира:

К-1, до 73 кг, 3 раунда: Артём Швецов (Россия) — Маммад Амралиев (Азербайджан);

Бокс, до 63,5 кг, 6 раундов: Михаил Малков (Россия) — Али Рахмонов (Таджикистан);

Бокс, свыше 90,7 кг, 4 раунда: Алексей Голуб (Россия) — Хусанхон Баратов (Узбекистан);

К-1, до 75 кг, 3 раунда: Александр Гельвих (Россия) — Седрик де Кейсмакер (Бельгия);

Бокс, свыше 90,7 кг, 4 раунда: Дамил Шарафутдинов (Россия) — Сурат Гараев (Азербайджан);

Бокс, до 69,9 кг, 8 раундов: Павел Сосулин (Россия) — Бохромджон Фозилов (Узбекистан).