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Дэвид Бенавидес сразится с непобеждённым чемпионом в двух весах 26 ноября

Дэвид Бенавидес сразится с непобеждённым чемпионом в двух весах 26 ноября
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Временный чемпион WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг), американец Дэвид Бенавидес (27-0, 23 KO) вернётся на ринг 26 ноября в Лас-Вегасе (США), сообщает издание BoxingScene.

Соперником Бенавидеса станет бывший чемпион мира в первом среднем (до 69,9 кг) и среднем дивизионе (до 72,6 кг), 35-летний американец Деметриус Андраде (32-0, 19 KO). Поединок возглавит боксёрский вечер на телеканале Showtime.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и дважды становился чемпионом мира во втором среднем дивизионе. В своём последнем бою, состоявшемся в апреле 2023 года, Бенавидес победил единогласным судейским решением экс-чемпиона и соотечественника Калеба Планта.

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