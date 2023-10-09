«Таких парней мало». Кейн Веласкес рассказал о тренировках с Павловичем

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Кейн Веласкес рассказал о совместных тренировках с россиянином Сергеем Павловичем.

«Что касается Сергея, я тренировался с ним пару лет назад. Очевидно, он ещё не был на таком высоком уровне, но с ним было очень тяжело. Мы тренировались в AKA… Есть не так уж и много парней, способных взять надо мной верх. И Сергей был одним из тех, с кем мне было сложно делать то, что я хочу.

У него серьёзная борцовская подготовка, очень хорошая защита в борьбе, и при этом тяжёлый удар. У него длинные и тяжёлые удары. С таким сочетанием тяжело иметь дело», — сказал Веласкес в интервью YouTube-каналу The Schmo.

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