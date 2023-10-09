Кёртис Блэйдс снялся с боя с Алмейдой, на замену выйдет экс-претендент на титул

Пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Кёртис Блэйдс (17-4) снялся с боя против девятого номера бразильца Жаилтона Алмейды (19-2), который должен был состояться 5 ноября на турнире в Сан-Паулу (Бразилия), сообщает издание MMA Fighting.

На замену Блэйдсу выйдет десятый номер дивизиона и бывший претендент на чемпионский титул американский ветеран Деррик Льюис (27-11).

Деррику Льюису 38 лет. В своём последнем бою на UFC 291 в июле американец победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Маркоса Роджерио де Лиму, закрыв серию из трёх поражений.

Жаилтону Алмейде 32 года. Бразилец дебютировал в UFC в сентябре 2021 года и провёл пять боёв, во всех одержав досрочные победы.