Том Аспиналл: своим поведением Ган напоминает мне избалованного ребёнка

Британский боец UFC Том Аспиналл раскритиковал коллегу по дивизиону Сириля Гана.

«Не знаю, по моему мнению, этот парень поступил не самым умным образом. И дело даже не в том, что он избегает боя со мной, а в том, как он смотрит на вещи в целом. Своим поведением он напоминает мне избалованного ребёнка из частной школы.

Он сражался за титул против Нганну. Он был временным чемпионом и сражался с настоящим чемпионом – и проиграл этот бой. Затем он вернулся против Туивасы, одержал поразительную победу и получил титульный шанс.

Он сразился с Джоном Джонсом и очень легко проиграл. Он не оказывал никакого сопротивления. Нельзя победить парня под номером восемь или девять и сразу получить реванш с Джоном Джонсом. Это так не работает. У тебя было две попытки, и ты дважды проиграл. Тебе нужно сделать немного больше», — цитирует Аспиналла Daily Mail.