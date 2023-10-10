Илия Топурия выступил с заявлением по поводу боя с Волкановски

Проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Илия Топурия подтвердил, что сразится с чемпионом промоушена в том же весе Александром Волкановски. Об этом информирует UFC Roster Watch со ссылкой на выступление Топурии на испанском шоу El Hormiguero.

Илия сообщил, что бой состоится на турнире UFC 297 20 января.

В настоящий момент Топурия занимает пятое место в рейтинге полулегковесов. Бойцу 26 лет. В качестве профессионала он дебютировал в 2015 году, а в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в лиге Даны Уайта. Всего в смешанных единоборствах на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения. В своём последнем бою в июне Топурия победил единогласным решением американца Джоша Эмметта.

На счету Волкановски в ММА 28 боёв, в которых он одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел два поражения.

Игрок НБА Джамал Маррей встретился с чемпионом UFC Волкановски: