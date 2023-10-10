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Тренер Джонса намекнул, что боец может завершить карьеру после боя с Миочичем

Тренер Джонса намекнул, что боец может завершить карьеру после боя с Миочичем
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Известный специалист Гордон Райан, принимающий участие в тренировочном лагере Джона Джонса, намекнул, что боец может завершить карьеру после поединка со Стипе Миочичем. Противостояние состоится 11 ноября на турнире UFC 295.

«Ещё несколько дней работы с этим мужчиной. С нетерпением жду возможности посмотреть, как он устроит шоу для болельщиков. И готовлюсь, что вскоре после этого он может покинуть спорт на вершине, на своих условиях, будучи непобеждённым. Какая же честь быть частью этого лагеря», — написал Райан в социальных сетях.

Джонс в последнем бою встречался с французом Сирилем Ганом. Бойцы сражались за вакантный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг). Противостояние завершилось победой Джонса «гильотиной» уже в начале первого раунда.

Сергей Спивак провёл дуэль взглядов с Джоном Джонсом:

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