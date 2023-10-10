«Он никогда не говорил: «Я ушёл навсегда». Мендес сделал заявление о Хабибе

Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес рассказал, почему бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов готовит своего товарища, нынешнего чемпиона промоушена в том же весе Ислама Махачева, к реваншу с бразильцем Чарльзом Оливейрой. В январе Хабиб дал понять, что уходит из индустрии ММА, чтобы больше времени проводить с семьёй.

«Я ведь говорил, что он никогда не заявлял, что не будет тренировать. Он просто сказал, что не будет секундантом и что семья для него превыше всего. Если время позволит, он будет рядом. Он никогда не говорил: «Я ушёл навсегда». В отличие от участия в поединках», — сказал Мендес на канале Хавьер Мендес Подкаст в YouTube.

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