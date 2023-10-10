Биспинг: приведите лучших ударников ONE, Махачев быстро их придушит

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг отреагировал на недавние слова главы промоушена ONE Championship Чатри Ситйодтонгу. Ранее он критично высказался о ростере UFC.

«Там посредственные ударники, поскольку тамошние бойцы не являются таковыми. Типичный боец UFC — это третьесортный борец из колледжа», — говорил ранее Ситйодтонг.

«Он говорит, что у него лучшие бойцы, лучшие ударники и так далее и тому подобное. Заявив это, он напал на UFC… Конечно, некоторые из бойцов, которых он упомянул, феноменальны, абсолютно феноменальны. Ну так пусть лучшие их ударники в лёгком весе придут в UFC. Пусть встретятся с Исламом Махачевым. Посмотрим, что произойдёт. Гарантирую, их быстро придушат», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки: