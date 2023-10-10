Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Биспинг: приведите лучших ударников ONE, Махачев быстро их придушит

Биспинг: приведите лучших ударников ONE, Махачев быстро их придушит
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг отреагировал на недавние слова главы промоушена ONE Championship Чатри Ситйодтонгу. Ранее он критично высказался о ростере UFC.

«Там посредственные ударники, поскольку тамошние бойцы не являются таковыми. Типичный боец UFC — это третьесортный борец из колледжа», — говорил ранее Ситйодтонг.

«Он говорит, что у него лучшие бойцы, лучшие ударники и так далее и тому подобное. Заявив это, он напал на UFC… Конечно, некоторые из бойцов, которых он упомянул, феноменальны, абсолютно феноменальны. Ну так пусть лучшие их ударники в лёгком весе придут в UFC. Пусть встретятся с Исламом Махачевым. Посмотрим, что произойдёт. Гарантирую, их быстро придушат», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

Материалы по теме
Секрет Хабиба — тренировки в мечети без допинг-контроля. Боец из США «раскрывает правду»
Секрет Хабиба — тренировки в мечети без допинг-контроля. Боец из США «раскрывает правду»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android