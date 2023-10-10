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«Пётр травмирован». Ядонг Сонг — о срыве боя с Яном

«Пётр травмирован». Ядонг Сонг — о срыве боя с Яном
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Китайский боец смешанных единоборств Ядонг Сонг заявил, что бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян не сможет провести поединок с ним. Бойцы могли сразиться 9 декабря, но в UFC были вынуждены искать замену, так как Пётр получил травму. В соцсетях Сонг выложил скриншот переписки со своим менеджером.

«Разговаривал сейчас с Шоном Шелби, Пётр Ян травмирован. Они пытаются подыскать для тебя другие варианты», — говорилось в сообщении менеджера китайского бойца.

В настоящий момент Пётр занимает пятую строчку в рейтинге легчайшего веса UFC, Ядонг — седьмую. В общей сложности на счету Яна в ММА 16 побед (семь нокаутом) и пять поражений. В активе Сонга 20 побед (девять нокаутом), семь поражений и одна ничья.

Пётр Ян с сыном провёл утреннюю тренировку:

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