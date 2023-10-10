Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев — Чарльз Оливейра: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Ислам Махачев — Чарльз Оливейра: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 294, главным поединком которого станет противостояние между российским чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым и экс-чемпионом лиги из Бразилии Чарльзом Оливейрой.

Бой можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также будет вести онлайн-трансляцию с освещением не только главного поединка спортивного мероприятия, но и прочих боёв.

Предстоящий бой для Ислама и Чарльза будет реваншем. Первый бой россиянин и бразилец проводили также в Абу-Даби. Он состоялся 22 октября прошлого года и завершился победой Махачева за счёт удушающего приёма.

Главные титульные бои 2023 года в промоушене UFC:

Материалы по теме
«Чимаев там на своём месте». Почему ОАЭ становятся центром мировых ММА
«Чимаев там на своём месте». Почему ОАЭ становятся центром мировых ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android