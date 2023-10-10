Ислам Махачев — Чарльз Оливейра: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 294, главным поединком которого станет противостояние между российским чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым и экс-чемпионом лиги из Бразилии Чарльзом Оливейрой.

Бой можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». «Чемпионат» также будет вести онлайн-трансляцию с освещением не только главного поединка спортивного мероприятия, но и прочих боёв.

Предстоящий бой для Ислама и Чарльза будет реваншем. Первый бой россиянин и бразилец проводили также в Абу-Даби. Он состоялся 22 октября прошлого года и завершился победой Махачева за счёт удушающего приёма.

Главные титульные бои 2023 года в промоушене UFC: