Тим Цзю — Брайан Мендоса: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

15 октября в Бродбиче (Австралия) пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет противостояние австралийца с русскими корнями Тимофея Цзю и американца Брайана Мендосы. На кону будет титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. При этом «Чемпионат» будет освещать основные события боксёрского вечера.

В активе Цзю 23 поединка, в каждом из которых он одерживал победу (17 были добыты нокаутом). На счету Мендосы 24 поединка, в которых им было добыто 22 победы (16 — нокаутом). Ещё два раза американский спортсмен терпел поражение.

Тим Цзю – уже чемпион. Как наследник Кости получил пояс: