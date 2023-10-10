Диетолог Тайсона Фьюри рассказал о питании боксёра перед боем с Нганну

Джордж Локхарт, диетолог Тайсона Фьюри, рассказал о подготовке боксёра-тяжеловеса к поединку против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

«Я бы сказал, что прямо сейчас он находится на 3500 калориях в день, но это зависит от ситуации. По мере приближения к бою его работоспособность, очевидно, начинает расти. В две последние перед боем недели он, вероятно, будет есть по 5000–6000 калорий. Его вес будто бы уменьшается ближе к поединку», — приводит слова Локхарта Daily Star со ссылкой на Betway.

Между Фьюри и Нганну назначен 10-раундовый бой по правилам бокса. Их встреча состоится 28 октября 2023 года и пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Поединок имеет исключительно коммерческий характер, поэтому Тайсон Фьюри не рискует имеющимися титулами.