Бывший спарринг-партнёр Усика и Фьюри: Тайсон на голову выше во всех аспектах

Британский боец супертяжёлого веса Дэвид Аллен поделился ожиданиями от поединка за звание абсолютного чемпиона мира между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Ранее Аллен был спарринг-партнёром обоих спортсменов.

«Я всё ещё считаю, что Фьюри победит, если бой состоится. Я думаю, что Фьюри победит, но, чтобы поверить, я должен увидеть это своими глазами, а я ещё этого не видел.

Я спарринговал с Фьюри семь лет. Я также спарринговал с Усиком, и он был очень хорош, знаете, когда он меня ударил, я не ел две недели. Это не оправдание, он отрубил мне голову, но я бы сказал, что Фьюри на голову выше во всех аспектах», — приводит слова Аллена talkSPORT.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на проведение поединка.