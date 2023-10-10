«Твою жизнь определят следующие полчаса. Всё на кону». Тим Цзю — о чувствах перед боем

Австралийский боксёр Тимофей Цзю рассказал, как настраивается на поединки.

«В день боя, сразу после взвешивания, я выключаю телефон. Я полностью отключаюсь от всего. Я просто остаюсь дома, остаюсь только с командой и ем много еды, просто расслабляюсь. Поэтому я не могу ни с кем поговорить в это время.

Что чувствую, когда выхожу на ринг? Раньше я нервничал, но теперь я просто наслаждаюсь острыми ощущениями, потому что на самом деле это безумие. Ты идёшь сражаться и ставишь всё на кон. Твою жизнь определят следующие полчаса. Всё на кону. Ты можешь стать дерьмом, а можешь подняться, и твоя карьера продолжит двигаться вперёд, всё дальше и дальше, и ты продолжишь гоняться за тем, чего ты хочешь», — приводит слова Цзю Boxing247.

Напомним, 15 октября в Бродбиче (Австралия) пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет противостояние Тимофея Цзю и американца Брайана Мендосы. На кону будет титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC.