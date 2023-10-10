Леннокс Льюис рассказал, кто был для него самым сложным оппонентом

Культовый американский боксёр, последний абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории Леннокс Льюис, побеждавший в своей карьере Майка Тайсона, Виталия Кличко и других, выделил Эвандера Холифилда как величайшего боксёра.

«Эвандер был очень талантлив, хотя я и был разочарован теми поединками, когда он использовал голову для ударов. Говорили, что он величайший боксёр нашей эпохи, пока не встретился с Ленноксом Льюисом. В первом бою он был слишком самоуверен и напевал что-то по дороге на ринг, он был шокирован ничьей. Во второй раз он не знал, чего ожидать, так что бой был более тяжёлым, но я уверенно выиграл.

Холифилд очень разнообразен в обороне. Он мог скрестить руки, как Джордж Форман, но он также был хорошо обучен традиционному стилю защиты, которому учат любителей. Эвандер был настоящим вызовом для меня, и мне пришлось приложить немало усилий, чтобы одолеть его. Я не мог просто нанести один или два удара и остаться довольным. Должны были идти серии из трёх-четырёх-пяти ударов», — сказал Льюис изданию The Ring.