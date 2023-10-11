Женщины потребовали разрешить им 12-раундовые боксёрские поединки

Инициативная группа женщин-боксёров во главе с чемпионкой мира в полулёгком весе Амандой Серрано опубликовала открытое письмо c требованием разрешить проводить женские поединки длиной в 12 раундов по три минуты. Письмо подписали более 20 спортсменок.

«Я хочу поблагодарить всех боксёров, которые поддерживают идею выбора. Мы выступаем за возможность выбора. Женщины-боксёры соревнуются в ММА с пятиминутными раундами, так же как и их коллеги-мужчины. Даже в боксе на голых кулаках женщины и мужчины соревнуются по одним и тем же правилам.

Я и Данила гордимся тем, что 27 октября мы сотворим историю и будем соревноваться по тем же правилам, что и боксёры-мужчины. Это бой за то, чтобы к женщинам во всём мире относились одинаково», — приводит текст письма ESPN US.

27 октября Аманда Серрано и Данила Рамос проведут титульный поединок в полулёгком весе.

Большинство женских титульных боёв проводятся в формате «10 раундов по две минуты».