Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Волкановски сделал первое заявление после анонса реванша с Махачевым

Волкановски сделал первое заявление после анонса реванша с Махачевым
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался о предстоящем реванше с российским чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым. Он состоится на UFC 294, так как изначальный соперник Ислама, бразилец Чарльз Оливейра, получил травму и выбыл с боя.

«Уведомление за 11 дней. Не надо об этом говорить. Нужно просто делать. Я люблю это», — написал Волкановски на своей странице в социальных сетях.

В первом поединке между Махачевым и Волкановски, который проходил на UFC 284, победу единогласным решением судей одержал Ислам. При этом некоторые эксперты и бойцы тогда были не согласны с таким решением, призывая UFC организовать повторный бой. После поражения в бою с Махачевым Волкановски провёл бой минувшим летом, когда сразился с мексиканцем Яиром Родригесом. Австралиец одержал победу нокаутом.

Главные титульные бои 2023 года в UFC:

Материалы по теме
Сенсационная замена в UFC! Вместо бразильца Махачев подерётся с Волкановски
Сенсационная замена в UFC! Вместо бразильца Махачев подерётся с Волкановски
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android