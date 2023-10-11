Волкановски сделал первое заявление после анонса реванша с Махачевым

Австралийский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался о предстоящем реванше с российским чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым. Он состоится на UFC 294, так как изначальный соперник Ислама, бразилец Чарльз Оливейра, получил травму и выбыл с боя.

«Уведомление за 11 дней. Не надо об этом говорить. Нужно просто делать. Я люблю это», — написал Волкановски на своей странице в социальных сетях.

В первом поединке между Махачевым и Волкановски, который проходил на UFC 284, победу единогласным решением судей одержал Ислам. При этом некоторые эксперты и бойцы тогда были не согласны с таким решением, призывая UFC организовать повторный бой. После поражения в бою с Махачевым Волкановски провёл бой минувшим летом, когда сразился с мексиканцем Яиром Родригесом. Австралиец одержал победу нокаутом.

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