Оливейра выступил с заявлением после отмены боя с Махачевым на UFC 294

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра прокомментировал отмену поединка с нынешним чемпионом промоушена в том же весе, россиянином Исламом Махачевым. Бой-реванш должен был состояться на турнире UFC 294. Оливейра выбыл с поединка из травмы. Бразилец получил рассечение.

«Многие уже знают, что случилось. Я не приму участия в турнире UFC в Абу-Даби из-за того, что произошло на моей последней тренировке в Бразилии. С таким серьёзным рассечением лететь просто нельзя. Мне наложили девять швов, и я не уверен, что смогу быть готовым за такое короткое время. Совместно с UFC мы приняли решение сняться с боя», — сказал Оливейра у себя в социальных сетях.

Напомним, вместо Оливейры с Махачевым сразится Александр Волкановски. UFC 294 пройдёт 21 октября.

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