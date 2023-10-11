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Арман Царукян показал актуальную физическую форму

Арман Царукян показал актуальную физическую форму
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Российский боец смешанных единоборств, восьмой номер рейтинга UFC в лёгкой весовой категории Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией.

«Лос-Анджелес в октябре», — подписал фото Арман.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Ранее сообщалось, что Царукян может провести поединок с американо-иранским бойцом Бенеилом Дариушем. Противостояние может состояться на турнире UFC 296 16 декабря в Лас-Вегасе.

Напомним, в последнем поединке Царукян встречался с бразильцем Жоакимом Силвой. Бой продлился два раунда и закончился досрочной победой Армана техническим нокаутом. В общей сложности на его счету 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых он добыл 20 побед (восемь нокаутом) и потерпел три поражения.

Наших бьют в любом случае. Все бои между россиянами в UFC:

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