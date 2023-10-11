Оливейра рассказал, на сколько процентов был бы готов к бою с Махачевым, если бы не снялся

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра рассказал, что отказался от поединка с нынешним чемпионом промоушена в том же весе, россиянином Исламом Махачевым, так как был не до конца здоров. Бразилец получил травму. Реванш должен был состояться на турнире UFC 294. Заменит Чарльза австралиец Александр Волкановски.

«Многие сейчас осуждают меня, однако я не могу выйти на бой, будучи готовым на 80%. Этот поединок очень важен для меня, многое поставлено на карту, и я должен быть готов к нему на 100%, а то и на все 120%», — сказал Оливейра на своей странице в социальных сетях.

Турнир UFC 294 состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Хасбик провёл тренировку с Исламом Махачевым: