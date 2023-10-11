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Пётр Ян оценил шансы Волкановски в реванше с Махачевым

Пётр Ян оценил шансы Волкановски в реванше с Махачевым
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Известный российский боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян прокомментировал отмену поединка между соотечественником Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Оливейра не сможет принять участия в бою, так как получил рассечение. Поединок должен был пройти на UFC 294. Заменит Чарльза австралиец Александр Волкановски. По мнению Яна, второй бой сложится для Волкановски сложнее.

«Я не могу оценивать – лучше ли для Ислама бой против Оливейры или против Волкановски. Ислам прошёл лагерь, готовился, и главное, чтобы всё это не прошло напрасно.

У UFC задача сохранить интерес к поединку. Они уже дрались между собой, был интересный поединок. И я думаю, что предстоящий бой тоже будет интересным, но в этот раз Алексу будет посложнее, потому что поединок проходит не на его территории», — приводит слова Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

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