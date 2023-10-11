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Минаков высказался о том, как повлияет на Махачева смена соперника на UFC 294

Минаков высказался о том, как повлияет на Махачева смена соперника на UFC 294
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Бывший чемпион Bellator, россиянин Виталий Минаков прокомментировал отмену поединка между соотечественником Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 294. Оливейра не сможет принять участия в бою, так как получил рассечение. Заменит Чарльза австралиец Александр Волкановски.

«Конечно, смена соперника в последний момент это совсем не хорошо, даже несмотря на то что у Ислама очень хороший уровень, как в борцовской, так и в ударной техниках. И с большим опытом уже парень. Всё равно, когда есть концентрация, есть ориентир и настрой под конкретного оппонента, под которого строилась подготовка… Не думаю, что повлияет как-то кардинально, но тем не менее психологически непросто в последний момент получить нового соперника. Не фатально, но непросто», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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