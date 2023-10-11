Дана Уайт отреагировал на отмену реванша между Махачевым и Оливейрой

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу отмены поединка-реванша между бывшим бразильским чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой и нынешним чемпионом промоушена в том же весе, россиянином Исламом Махачевым. Он должен был состояться на турнире UFC 294. Оливейра выбыл из-за травмы. Заменит его австралиец Александр Волкановски.

«Они [команды Оливейры] нам не позвонили. Если бы они это сделали, мы отправили бы их к хирургу, который зашил бы бровь. Они связались с нами только после того, как наложили швы. С другой стороны, я прекрасно понимал, что они не хотят рисковать, получив такой удар», — сказал Уайт на пресс-конференции.

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