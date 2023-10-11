Экс-чемпион Bellator: Волкановски не принял бы бой с Махачевым, если бы не был готов

Бывший российский чемпион Bellator Виталий Минаков выразил уверенность, что, несмотря на короткое уведомление, австралиец Александр Волкановски будет полностью готов к поединку с россиянином Исламом Махачевым. Они сразятся на турнире UFC 294. Волкановски заменит травмированного бразильца Чарльза Оливейру.

«Эти ребята на таком уровне, что постоянно держат себя в форме. Всякое может быть, и в любой момент может предоставиться любой шанс, и титульный, и экономически выгодный. Волкановски держит себя в форме постоянно. Поэтому не думаю, что короткое уведомление повлияет на готовность Алекса. Он и не принял бы бой, если бы не был готов. Первый их поединок был очень конкурентный. Оба знают, что это не прогулка, поэтому не сомневаюсь, что Волкановски не стал бы рисковать своей спортивной репутацией ради авантюры», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Игрок НБА Джамал Маррей встретился с чемпионом UFC Волкановски: