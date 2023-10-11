Махачев обратился к Волкановски с предостережением перед реваншем на UFC 294

Российский чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разметил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к своему будущему сопернику, чемпиону промоушена в полулёгком весе, австралийцу Александру Волкановски.

«Моё уважение за то, что принял этот поединок в кратчайшие сроки, Алекс, но не используй это в качестве оправдания после боя», — написал Махачев.

Напомним, Волкановски заменил травмированного Чарльза Оливейру. Бразилец получил рассечение, которое не позволит ему выступить.

Бой между Исламом и Алексом будет реваншем. Первый их поединок состоялся 12 февраля в Перте (Австралия). Для россиянина это была первая защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе. Победу он добыл единогласным решением судей.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки: