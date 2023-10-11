Тимур Слащинин: бой Папина и Асбарова не продлится всю дистанцию. Болеть буду за Алексея

Чемпион Hardcore FC в тяжёлом весе, мастер спорта по боксу Тимур Слащинин уверен, что в поединке между российскими боксёрами первого тяжёлого веса Алексеем Папиным и Сосланом Асбаровым будет досрочное завершение.

«Это встреча между двумя топовыми боксёрами, у обоих есть жёсткий удар. Но у Папина есть большой опыт выступления в профессиональном боксе. Я пристально следил за его выступлениями, занимался у его тренера, знаю его подход. С другой стороны, у Сослана Асбарова тоже есть характер, опыт олимпийского бокса. Сложно сказать, чья возьмёт, но уверен, что нас ждёт зрелищный и бескомпромиссный бой, который, на мой взгляд, не продлится всю дистанцию. Оба боксёра будут идти вперёд, нанося свои жёсткие и сильные удары. Что касается меня, то буду болеть за Алексея Папина», — сказал Слащинин.

Бой Папина (15-1, КО 14) и Асбарова (4-0, КО 1) пройдёт 28 октября в Москве.