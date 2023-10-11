Дана Уайт высказался о Волкановски, согласившемся на реванш с Махачевым

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу решения австралийца Александра Волкановски дать согласие на реванш с россиянином Исламом Махачевым на коротком уведомлении. Противостояние состоится на турнире UFC 294. Изначально Махачев должен был драться с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой, но тот выбыл из-за травмы.

«Такие бойцы, как Волкановски и Исраэль Адесанья, просто настоящие мужики. Он узнал о варианте и сразу согласился на него», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, бой Махачева и Волкановски станет реваншем. В первом их поединке, прошедшем на UFC 284, победу единогласным решением судей добыл российский спортсмен. При этом некоторые эксперты и бойцы тогда были не согласны с таким решением, призывая UFC организовать повторный бой.

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