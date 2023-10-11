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Сидельников: с Волкановски Махачеву будет сложнее, но это круто с точки зрения зрелищности

Сидельников: с Волкановски Махачеву будет сложнее, но это круто с точки зрения зрелищности
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Известный боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников дал комментарий по поводу отмены поединка между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой на UFC 294. Оливейра не сможет принять участия в бою, так как получил рассечение. Заменит Чарльза австралиец Александр Волкановски.

«Психологически Махачеву будет тяжелее. Когда готовишься весь лагерь к одному сопернику, а потом за короткое время он меняется, то надо вести тренировочный процесс иначе. Поэтому будет посложнее, мне кажется. А с точки зрения зрелищности, конечно, этот бой намного круче. После того что мы видели в первом бою, сейчас это всем интересно», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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