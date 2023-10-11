Сидельников: не верю, что замена Оливейры на Волкановски была по сценарию

Известный боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников исключил вероятность того, что UFC изначально разработал сценарий с заменой главного боя UFC 294. Напомним, в основном событии турнира выступят россиянин Ислам Махачев и австралиец Александр Волкановски. Изначально Махачев должен был драться с бразильцем Чарльзом Оливейрой, но тот получил травму.

«Ну нет, в сценарий такой замены не верю, посмотрите на фотографии рассечения Оливейры. Там ему пять-шесть швов наложили. Если и рассечение постановочное, то это конкретные шоумены, но я в это не верю. Не представляю такого. Тот же Оливейра готовился, столько было проделано, и если бы это был сценарий, то насколько это подло для болельщиков. Но я в это не верю и не хочу так думать», – сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Главные титульные бои 2023 года в UFC: