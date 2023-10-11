Конор Макгрегор вернулся в пул антидопинговой организации USADA

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где сообщил о возвращении в пул антидопинговой организации USADA. Ирландец показал скриншот полученного сообщения, в котором говорится, что он вновь стал числиться в этом пуле.

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия в пуле антидопинговой организации Макгрегор не сможет провести поединок с американцем Майклом Чендлером. В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

Конор не проводил поединки с тех пор, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.

Макгрегор оторвал манекену голову ударом ноги: