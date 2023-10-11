Шон Портер объяснил интригу чемпионского боя Цзю – Мендоса

Двукратный чемпион мира и комментатор, американец Шон Портер высказался о предстоящем титульном поединке в первом среднем весе (до 69,9 кг) между австралийцем Тимом Цзю (23-0, 17 KO) и американцем Брайаном Мендосой (22-2, 16 KO), который состоится в Австралии 15 октября.

«Кажется, что Мендоса нерешителен, но просто таков его ритм. У него нет сумасшедшего удара, но он хорош в некоторых вещах. Он может двигаться, может уйти от атаки, может заманить вас, но в нём нет остроты. Это просто обученный боксёр.

В этом бою будет интересно наблюдать за тем, у кого раньше закончится топливо. Я большой поклонник Тима Цзю и наблюдал его становление. Считаю его лучшим боксёром, в то время как Брайан лучше как атлет. Брайан боксирует более вдумчиво, но Тим уверен в своём стиле, и это будет на другой чаше весов», — сказал Портер на своём YouTube-канале.