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IBF назначила обязательного претендента для Джермелла Чарло – это россиянин

IBF назначила обязательного претендента для Джермелла Чарло – это россиянин
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Международная боксёрская федерация (IBF) санкционировала чемпионский бой в первом среднем весе (до 69,9 кг) между действующим обладателем титула американцем Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 KO) и россиянином Бахрамом Муртазалиевым (21-0, 15 KO), сообщает инсайдер Дэн Рафаэль.

Согласно постановлению команды бойцов обязаны достичь соглашения до 9 ноября. В противном случае состоятся открытые торги.

Джермеллу Чарло 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2007 году и в мае 2016-го впервые сразился за звание чемпиона мира. Всего на счету бойца десять боёв за мировые титулы, из которых он победил в семи, в двух проиграл и один раз довольствовался ничьей.

Бахраму Муртазалиеву 30 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году и с 2016-го регулярно выступает в Соединённых Штатах.

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