Жумагулов — о снятии Оливейры с UFC 294: он не хотел драться

Бывший боец UFC, казахстанец Жалгас Жумагулов прокомментировал снятие бывшего чемпиона промоушена в лёгком весе (до 70 кг), бразильца Чарльза Оливейры с реванша против россиянина Ислама Махачева, который должен был состояться на турнире UFC 294. Напомним, Оливейра получил рассечение над правой бровью во время спарринга.

«Оливейра же ныл, что опять дерётся с Исламом в Абу-Даби. Думаю, он понимал, что у Ислама не выиграет. Не вижу, чтобы вообще кто-то у Ислама выиграл в этом дивизионе. Нет такого человека, который может создать ему конкуренцию.

Не знаю, зачем он такие спарринги проводил, из-за которых сечку получил. За 10 дней нужно оставлять такие спарринги, по идее. Уже ничем себе не поможешь. Он ещё поздно собрался ехать в Абу-Даби, акклиматизацию не прошёл даже. Понятно, что Оливейра не хотел драться с Махачевым. По нему в первый раз проехались», — приводит слова Жумагулова Legalbet.