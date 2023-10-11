«Теперь шансы 70 на 30». Тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Фьюри

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе, американца Деонтея Уайлдера, высказался об ожидаемом поединке между британцем Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«В определённый момент я считал, что шансы равны, но сейчас считаю Фьюри фаворитом 70 на 30.

Я не был впечатлён выступлением Усика в его последнем бою с Дюбуа. Он справился, но я знаю, на что он способен. Мне нравится Усик, который дважды встречался с Энтони Джошуа. Ему нужно показать такое выступление, чтобы претендовать на победу», — сказал Скотт в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее известный британский промоутер Эдди Хирн сказал, что нужно сделать Фьюри для победы над Усиком.

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