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Роман Долидзе заявил, что готов сразиться с Чимаевым

Роман Долидзе заявил, что готов сразиться с Чимаевым
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Грузинский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Долидзе отреагировал на слухи о возможной отмене поединка между Пауло Костой и Хамзатом Чимаевым, который должен состояться на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Хамзат?» – написал Долидзе в социальных сетях.

Роману Долидзе 35 лет. Боец, являющийся чемпионом мира по грэпплингу, дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в 2016 году, а в июле 2020-го впервые подрался в UFC, победив россиянина Хадиса Ибрагимова техническим нокаутом.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 286, Долидзе проиграл бывшему претенденту на чемпионский титул, итальянцу Марвину Веттори единогласным судейским решением.

Ранее о желании сразиться с Чимаевым заявил Роман Копылов.

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