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Инсайдер: Илия Топурия и Макс Холлоуэй могут подраться на UFC 297

Рейтинговые бойцы полулёгкого веса (до 65 кг) UFC, американец Макс Холлоуэй (25-7) и грузин Илия Топурия (14-0), могут провести поединок на турнире UFC 297, который состоится 21 января в Канаде, сообщил журналист Ариэль Хельвани в своём подкасте.

По словам Хельвани, организация поединка будет зависеть от выступления действующего чемпиона, австралийца Алекса Волкановски в реванше с россиянином Исламом Махачевым.

Максу Холлоуэю 31 год. Американец является бывшим чемпионом организации в полулёгком дивизионе. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC Fight Night 225, Холлоуэй нокаутировал в третьем раунде южнокорейца Чон Чхан Сона, более известного как Корейский Зомби. Сон после того поединка объявил о завершении карьеры.

Илии Топурии 26 лет. На UFC on ABC 5 в июне грузинский проспект единогласным решением победил американца Джоша Эмметта.