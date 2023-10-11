Порье заявил, что был готов заменить Оливейру на UFC 294

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье заявил, что был готов заменить бразильца Чарльза Оливейру в чемпионском бою против россиянина Ислама Махачева, который должен был состояться на турнире UFC 294.

Напомним, Оливейра отказался от выступления из-за рассечения, полученного на тренировке, после чего на десятидневном уведомлении согласился выступить действующий чемпион полулёгкого веса (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски.

«Да, мне звонили, и я сказал «да», — ответил Порье на вопрос подписчика в соцсети Х (ранее Twitter).

Первый поединок Махачева и Волкановски состоялся в феврале на UFC 284 и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.