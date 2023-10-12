«Где мне подписать контракт? Я буду драться с тобой». Двалишвили обратился к Сехудо

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили ответил экс-чемпиону UFC Генри Сехудо на призыв подписать контракт на очный поединок.

«Привет, Генри Сехудо. Прежде всего, общайся с уважением. Прекрати своё дерьмовое поведение, а иначе придётся тебя усмирить.

А теперь к фейк-новостям. Где контракт? Что я должен подписать? Поскольку Шон О`Мэлли боится встречаться с настоящим претендентом, а UFC ему в этом потокает, я буду драться с тобой. Я не буду просто сидеть и ждать. Я здесь и готов к бою», — заявил Двалишвили в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бой Сехудо с Мерабом обсуждался ещё в январе нынешнего года. В ответ на слухи о готовящемся бое Генри призвал грузинского бойца подписать контракт на поединок.