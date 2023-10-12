Абдель-Азиз: Оливейра упустил свой шанс, Гэтжи — следующий претендент на титульный бой

Менеджер бойцов UFC Али Абдель-Азиз прокомментировал решение Чарльза Оливейры сняться с боя с Исламом Махачевым. Поединок должен был возглавить турнир UFC 294. Функционер привёл в пример Фрэнки Эдгара, который, несмотря на повреждения накануне боя с Жозе Альдо, вышел в октагон. Абдель-Азиз также предположил, что следующим претендентом на титул в лёгкой весовой категории станет Джастин Гэтжи.

«Это Фрэнки Эдгар за восемь дней до его поединка с Жозе Альдо. Чарльз упустил свою возможность. Джастин Гэтжи — следующий претендент на титульный бой», — написал Абдель-Азиз в своих социальных сетях.

Фрэнки Эдгар накакуне боя с Жозе Альдо Фото: Социальные сети Али Абдель-Азиза

Ислам Махачев проведёт на UFC 294 бой с Александром Волкановски, который заменил перед боем Оливейру. Напомним, Махачев уже побежал австралийского бойца в 2023 году — единогласным судейским решением на UFC 294.