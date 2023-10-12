Дивнич проиграл Хачатряну и другие результаты турнира «Наше Дело 79»

Вчера, 11 октября, в Москве состоялся очередной турнир промоушена «Наше Дело», в рамках которого было проведено пять боёв в различных дисциплинах единоборств.

Главным событием вечера стал матч-реванш между Максимом Дивничем и Давидом Хачатряном по правилам К-1. Так же как и в первом поединке, Хачатрян победил Дивнича согласно судейскому решению.

Результаты турнира «Наше Дело 79»:

Бой по правилам K-1, 3×3

Давид Хачатрян — Максим Дивнич. Победа Хачатряна единогласным судейским решением.

5×2, бокс в MMA-перчатках, финал Гран-при гангстеров

Тиурлан Пирматов — Кирилл Черняев. Победа Пирматова единогласным судейским решением.

3×3, бокс в MMA-перчатках

Фарид Ядуллаев — Байрам Кахруманов. Победа Ядуллаева нокаутом во втором раунде (01:40).

3×5, MMA, полуфинал международного Гран-при в полулёгком весе

Артур Арутюнян — Бахтияр Оразгельдыев. Победа Арутюняна техническим нокаутом в первом раунде (00:32).

3×3, бокс в MMA-перчатках

Мурад Халидов — Артуш Саркисян. Победа Халидова единогласным судейским решением.