Дивнич проиграл Хачатряну и другие результаты турнира «Наше Дело 79»

Вчера, 11 октября, в Москве состоялся очередной турнир промоушена «Наше Дело», в рамках которого было проведено пять боёв в различных дисциплинах единоборств.
Главным событием вечера стал матч-реванш между Максимом Дивничем и Давидом Хачатряном по правилам К-1. Так же как и в первом поединке, Хачатрян победил Дивнича согласно судейскому решению.
Результаты турнира «Наше Дело 79»:
Бой по правилам K-1, 3×3
Давид Хачатрян — Максим Дивнич. Победа Хачатряна единогласным судейским решением.
5×2, бокс в MMA-перчатках, финал Гран-при гангстеров
Тиурлан Пирматов — Кирилл Черняев. Победа Пирматова единогласным судейским решением.
3×3, бокс в MMA-перчатках
Фарид Ядуллаев — Байрам Кахруманов. Победа Ядуллаева нокаутом во втором раунде (01:40).
3×5, MMA, полуфинал международного Гран-при в полулёгком весе
Артур Арутюнян — Бахтияр Оразгельдыев. Победа Арутюняна техническим нокаутом в первом раунде (00:32).
3×3, бокс в MMA-перчатках
Мурад Халидов — Артуш Саркисян. Победа Халидова единогласным судейским решением.