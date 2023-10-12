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Дивнич проиграл Хачатряну и другие результаты турнира «Наше Дело 79»

Дивнич проиграл Хачатряну и другие результаты турнира «Наше Дело 79»
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Вчера, 11 октября, в Москве состоялся очередной турнир промоушена «Наше Дело», в рамках которого было проведено пять боёв в различных дисциплинах единоборств.

Главным событием вечера стал матч-реванш между Максимом Дивничем и Давидом Хачатряном по правилам К-1. Так же как и в первом поединке, Хачатрян победил Дивнича согласно судейскому решению.

Результаты турнира «Наше Дело 79»:

Бой по правилам K-1, 3×3
Давид Хачатрян — Максим Дивнич. Победа Хачатряна единогласным судейским решением.

5×2, бокс в MMA-перчатках, финал Гран-при гангстеров
Тиурлан Пирматов — Кирилл Черняев. Победа Пирматова единогласным судейским решением.

3×3, бокс в MMA-перчатках
Фарид Ядуллаев — Байрам Кахруманов. Победа Ядуллаева нокаутом во втором раунде (01:40).

3×5, MMA, полуфинал международного Гран-при в полулёгком весе
Артур Арутюнян — Бахтияр Оразгельдыев. Победа Арутюняна техническим нокаутом в первом раунде (00:32).

3×3, бокс в MMA-перчатках
Мурад Халидов — Артуш Саркисян. Победа Халидова единогласным судейским решением.

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