Джон Джонс: пережил USADA и остаюсь непобеждённым

Прославленный боец UFC Джон Джонс рассказал о противоречиях с антидопинговым агентством USADA и заявил о приверженности честному спорту. Напомним, допинг-проба Джонса после поединка с Даниэлем Кормье показывала положительный результат, однако ему удалось избежать наказания.

«Народ, я пережил USADA. Изначально они заявляли, что я виновен в том, что у меня были пикограммы, потом они признали меня невиновным, а потом пикограммы признали легальными.

Угадайте что, я всё ещё здесь и всё ещё непобеждённый. Это чушь, что результат моего поединка с Кормье должен быть отменён. Я никогда не обманывал этот вид спорта и буду придерживаться этого до самой смерти», — написал Джонс в своих социальных сетях.

Джонс проведёт свой следующий поединок 11 ноября 2023 года на UFC 295. Его бой против Стипе Миочича станет главным поединком вечера.