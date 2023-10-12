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Джон Джонс: пережил USADA и остаюсь непобеждённым

Джон Джонс: пережил USADA и остаюсь непобеждённым
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Прославленный боец UFC Джон Джонс рассказал о противоречиях с антидопинговым агентством USADA и заявил о приверженности честному спорту. Напомним, допинг-проба Джонса после поединка с Даниэлем Кормье показывала положительный результат, однако ему удалось избежать наказания.

«Народ, я пережил USADA. Изначально они заявляли, что я виновен в том, что у меня были пикограммы, потом они признали меня невиновным, а потом пикограммы признали легальными.

Угадайте что, я всё ещё здесь и всё ещё непобеждённый. Это чушь, что результат моего поединка с Кормье должен быть отменён. Я никогда не обманывал этот вид спорта и буду придерживаться этого до самой смерти», — написал Джонс в своих социальных сетях.

Джонс проведёт свой следующий поединок 11 ноября 2023 года на UFC 295. Его бой против Стипе Миочича станет главным поединком вечера.

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