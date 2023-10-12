Махачев: я рад, что Волкановски согласился на бой, у нас осталось много вопросов

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал о том, что он рад поединку с австралийцем Александром Волкановски.

Напомним, Волкановски согласился выступить на десятидневном уведомлении после того, как бразилец Чарльз Оливейра отказался от выступления из-за травмы.

«В любом случае я рад, что он согласился, потому что после предыдущего боя осталось много вопросов, ответы на которые мы найдём в Абу-Даби», — сказал Махачев в интервью Аарону Бронстетеру.

В первом поединке между Махачевым и Волкановски, который проходил на UFC 284, победу единогласным решением судей одержал Ислам. При этом некоторые эксперты и бойцы тогда были не согласны с таким решением, призывая UFC организовать повторный бой. После поражения в бою с Махачевым Волкановски провёл бой минувшим летом, когда сразился с мексиканцем Яиром Родригесом. Австралиец одержал победу нокаутом.