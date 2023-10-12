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Хабиб Нурмагомедов может возглавить ММА-проект «ПСЖ»

Хабиб Нурмагомедов может возглавить ММА-проект «ПСЖ»
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Бывший чемпион UFC, прославленный российский боец Хабиб Нурмагомедов может стать главой ММА-проекта, который планирует запустить французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен».

Согласно Le Parisien, «ПСЖ», который уже управляет футбольными и гандбольными командами, хочет продолжать расширять свою деятельность в мире спорта. Вопрос создания новой структуры в ММА находится на рассмотрении Джамеля Бураса, отвечающего за подразделение дзюдо в «ПСЖ».

Возможное участие Хабиба Нурмагомедова в проекте подтверждается тем, что россиянин напрямую общается с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи.

Нурмагомедов объявил об окончании профессиональной карьеры в октябре 2020 года. На его счету 29 поединков в смешанных единоборствах, все — победные.

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