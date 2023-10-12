Веретенников предположил, что Жумагулов вернётся в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Николай Веретенников высказался о возможном возвращении своего соотечественника Жалгаса Жумагулова в промоушен UFC.

«Я думаю, что всё возможно. Во-первых, он всегда дерётся как в последний раз и показывает очень зрелищные бои. Его интересно смотреть не только нашей публике, но и американской. Так что, думаю, вернётся», — сказал Веретенников Legalbet.Kz.

Напомним, Жумагулов выступал в UFC с 2020 года, однако был исключён из ростера в июле 2023 года после поражения от Джошуа Вана. Всего на счету Жумагулова 14 поединков в смешанных единоборствах, семь из них в UFC. Единственную победу в промоушене казахстанец одержал над Джеромом Риверой в июле 2021 года в рамках турнира UFC 264.