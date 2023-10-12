Алискеров отреагировал на анонс боя с Алвесом

Российский боец среднего веса (до 84 кг) Икрам Алискеров (14-1) высказался по поводу анонса поединка с бразильцем Варлеем Алвесом.

«Я не испытывал нервотрёпки или стресса из-за смены соперников. Менять ничего не пришлось. Нужно учесть какие-то моменты, всегда есть нюансы. А так – нет. В календаре прежняя дата. Та же тяжёлая работа и подготовка. Выйти на бой с намерением завершить его досрочно. Вот и всё. Эта задача (победить в первом раунде) ставится в любом поединке, независимо от того, с кем бой, – до конца не драться. Но с учётом, что я должен быть готовым на все три раунда», — приводит слова Алискерова Metaratings.

Икраму Алискерову 30 лет. Россиянин дебютировал в качестве профессионального бойца смешанного стиля в 2012 году и в мае впервые подрался в UFC, нокаутировав в первом раунде американца Фила Хоуса.