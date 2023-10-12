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Тим Цзю заявил, что хочет перебраться в среднюю весовую категорию в 2024 году

Тим Цзю заявил, что хочет перебраться в среднюю весовую категорию в 2024 году
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Австралийский боксёр Тим Цзю, выступающий в первой средней весовой категории (до 69,9 кг), поделился желанием подняться в среднюю весовую категорию (до 72,6 кг). Также Цзю заявил, что ожидает увидеть в своём весе абсолютного чемпиона в полусредней категории Теренса Кроуфорда и других боксёров.

«Если парни действительно поднимутся, я готов принять любой серьёзный вызов. Не собираюсь долго задерживаться в первой средней весовой категории. Может быть, в течение следующего года или около того я в конечном итоге поднимусь в среднюю весовую категорию», — сказал Цзю в интервью fighthype.com.

Тим Цзю остаётся непобеждённым на профессиональной арене. Его следующим соперником будет Брайан Мендоса, их бой состоится 15 октября 2023 года.

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