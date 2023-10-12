«Чемпион вернулся с охоты». Махачев встретился с Усманом Нурмагомедовым

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото со своим товарищем, действующим обладателем титула Bellator в лёгком весе (до 70 кг) Усманом Нурмагомедовым.

«Чемпион вернулся с охоты», — подписал фотографию Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, на турнире Bellator 300, который состоялся в ночь с 7 на 8 октября в Сан-Диего (США), Нурмагомедов встречался с американцем Брентом Примусом. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой россиянина единогласным решением судей. После этого Усман поднялся на третье место в рейтинге лучших бойцов Bellator вне зависимости от весовой категории.

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